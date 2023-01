LIVE Sci alpino | Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA | Stefano Gross da 26° a 5°! 6° Sala | Kristoffersen domina

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.52 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.50si invola al comando della classifica dicon 220 punti, seguito a 205 da Feller ed a 186 da Yule. 11°a quota 75. 19.49 In classifica generalesale in terza piazza con 485 punti, preceduto dallo svizzero Marco Odermatt (946) e dal connazionale Aleksander Aamodt Kilde (617). 19.48 Tommasoha eguagliato il miglior piazzamento della carriera in: fu 6° anche lo scorso anno a Kitzbuehel. 19.47, 36 anni, non finiva in top5 dal 3° posto dellodi Val d’Isere nel dicembre 2019. 19.45 L’Italia celebra la miglior gara ...

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Si torna in pista per la prima gara dell'... COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...... Franco Bragagna ore 01:10 Salto con gli: Coppa del Mondo 2022/2023 Quattro Trampolini HS 137 (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2023 in DIRETTA: ottima seconda manche di Stefano Gross CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 DOMINIO DI HENRIK KRISTOFFERSEN! Il norvegese trionfa con 1.22 su Feller e 1.46 su Noel. Non si è preso particolari rischi, eppure ha sviluppato sempre ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI GARMISCH ALLE 15.40 E ALLE 18.45 17.18 Nella Coppa di slalom, Shiffrin comanda con 525 punti e +105 su Holdener. Terza Vlhova ...