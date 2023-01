LIVE Salernitana-Milan 1-2 | Dest di tacco | salva Ochoa

Calciomercato.com

FORMAZIONI UFFICIALI- MILANSALERNITANA (3 - 5 - 2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.. All. NicolaMILAN (4 - 2 - 3 - 1): ...2 Di seguito i principali episodi da moviola di- Milan , match della 16esima giornata di Serie A in programma oggi alle 12.30.- Milan (alle 12,30) Fourneau di Roma (Del Giovane - De Meo/Pezzuto; Var Mariani, Avar Manganiello) 53' - Giroud protesta in modo veemente scagliando il pallone a terra con violenza e l'... LIVE Salernitana-Milan 0-2: ripartiti | Primapagina 81' Ammonito anche Coulibaly. 79' Occasione Salernitana. Piaterk serve Sambia che calcia fuori da buona posizione. 76' Dopo una revisione al VAR, cambia il colore ...Il nome del centrocampista spagnolo, ex Real Madrid e da poco svincolatosi dal Siviglia, è stato accostato più volte al club di Iervolino ...