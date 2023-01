LIVE Salernitana-Milan 0-2 | Ochoa salva su Giroud e Theo

Calciomercato.com

All'Arechi, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Arechi va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...FORMAZIONI UFFICIALI- MILANSALERNITANA (3 - 5 - 2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.. All. NicolaMILAN (4 - 2 - 3 - 1): ... LIVE Salernitana-Milan 0-2: Leao devastante, Tonali raddoppia | Primapagina 32' Altra occasione con Theo davanti ad Ochoa, ma Forneau ferma tutto per fuorigioco. 31' OCCASIONISSIMA MILAN! Lancio di Brahim per Leao, stop e colpo di tacco a liberare Giroud ...32' ANCORA OCHOA! Errore di Lovato e Giroud a tu per tu con Ochoa spara sul portiere, bravo ancora una volta a chiudere sul francese 31' OCHOA! Miracolo del portiere messicano! Altra sgasata di Leao e ...