LIVE Salernitana-Milan 0-2 | Brahim sfiora il tris

Calciomercato.com

All'Arechi, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Arechi va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...FORMAZIONI UFFICIALI- MILANSALERNITANA (3 - 5 - 2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.. All. NicolaMILAN (4 - 2 - 3 - 1): ... LIVE Salernitana-Milan 0-2: Leao devastante, Tonali raddoppia | Primapagina 28' DOPPIA OCCASIONE! Ancora ottima riparte del Milan, Giroud appoggia a Brahim Diaz che calcia ma Lovato salva tutto. Sulla ribattuta ci arriva Tonali, altra apertura su Brahim che ci ...7' Buona azione manovrata della Salernitana con un gran numero di Vilhena che si gira e serve Bradaric, cross e Tatarusanu libera dal pericolo 6' OCHOA! Primo intervento del portierone granata! Radova ...