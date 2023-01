LIVE Roma-Bologna | formazioni ufficiali | out Abraham | Mourinho lancia Tahirovic Ok Arnautovic

Sport Fanpage

Calciomercato.it vi offre i match tra Lecce e Lazio e trae Bologna in tempo reale. Probabili Formazioni Lecce - Lazio e- BolognaLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, ...I granata del grande ex Ivan Juric, che in gialloblu ha lasciato ottimi ricordi, hanno pareggiato in casa delladi José Mourinho nell'ultimo turno prima della sosta e veleggiano al nono posto in ... Roma-Bologna dove vederla in diretta TV e streaming su Sky o ... Dopo quasi due mesi di pausa, la Serie A torna in campo per la 16ª giornata. La Roma, ferma in sesta posizione a 27 punti e in corsa per un posto in Champions League, ospita il Bologna di Thiago Motta ...I biancocelesti di Sarri ripartono dal Via del Mare per mantenere il quarto posto e ritrovare la vittoria dopo il ko contro la Juve prima della pausa. Il Lecce, invece, cerca il quarto risultato utile ...