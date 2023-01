LIVE Musetti-Michalski 6-1 | 6-1 | Italia-Polonia 1-0 United Cup in DIRETTA | tutto facile per l’azzurro! Arriva il primo punto della city final

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TREVISAN-SWIATEK (2° MATCH DALLE 3.30) 4.40: Per il momento è, grazie per averci seguito., L’appuntamento è alle 5.00 per Trevisan-Swiatek che chiude la prima partesfida trache poi proseguirà nella mattinatana con gli altri tre match. Grazie per averci seguito e buona giornata 4.38: Successo mai in discussione per l’azzurro che regala così l’1-0 all’in un match che si preannuncia comunque durissimo per la nostra squadra, con il prossimo match che vedrà di fronte Trevisan e la numero uno del mondo Swiatek. Era comunque molto importante iniziare bene anche in chiave eventuale ripescaggio ed il...