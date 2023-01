LIVE Inter-Napoli | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Lautaro parte dalla panchina!

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 Ecco le formazioni ufficiali di(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. S. Inzaghi(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Ora; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti 19.55 Buonasera e benvenuti al big match tra. Buonasera e benvenuti allatestuale diA, torna il campionato sfida decisiva per i nerazzurri. Si ritorna con un big match, per quanto riguarda la formazione nerazzurra, il portiere sarà ...

Sky Sport

MILANO - Il 2023 di San Siro si apre con il big - match- Napoli , posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (mercoledì 4 gennaio, ore 20.45) allo stadio 'Meazza'. Subito ...Allo Stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ... Inter-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE 72' - Animi bolleti, c'è il giallo anche per BREMER. Fallo su Buonaiuto. Calcio di punizione per la Cremonese. 71' - GIALLO PER RABIOT! Si sta scaldando la gara e Rabiot si prende il giallo appena ent ...La Serie A riparte dalla 16esima giornata, subito con un big match. I nerazzurri cercano una vittoria per riaprire il campionato e Inzaghi non mette limiti al sogno rimonta, anche se la ...