LIVE – Inter-Napoli | le formazioni ufficiali | c’è Meret in porta | sorpresa in difesa!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Big match per ildi Spalletti che torna in campo dopo la sosta Mondiali in Qatar. Dopo la vittoria del Milan a Salerno, che accorcia le distanze, gli azzurri sono chiamati a rispondere. Una prova complicata che potrebbe pesare non solo in ottica classifica, ma anche in quella psicologica. La vittoria del, infatti, permetterebbe di continuare a sognare e di mantenere il record di unica squadra imbattuta nei maggiori campionati europei. Una battuta d’arresto e la vittori dell’, invece, potrebbe rilanciare i nerazzurri a -8 e riaccendere la lotta scudetto in vista di-Juventus del 13 gennaio. FOTO GETTY –Serie A, LECon Brozovic indisponibile, Inzaghi ...