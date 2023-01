LIVE Inter-Napoli 1-0 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Dzeko sblocca la partita!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Fuori Lukaku e Dimarco, dentro Gosens e Lautaro Martinez nell’. 62? Pronti i primi cambi per l’. 60? Kvaratskhelia va al dribbling, poi manda il tiro sull’esterno della rete. 58? Colpo di testa di Kim che finisce fuori. 56?che ora prova la reazione. 54? Gooooooooooooooool,oooooooooooo, Dimarco cross perfetto per la testa diche non sbaglia,1-0. 52? Si scalda Lautaro Martinez. 50? Cross di Dimarco che viene fermato in angolo. 48?che parte forte come nel primo tempo. 46? Inizia il secondo tempo! 21.35 Partita molto equilibrata, Lukaku e Dimarco sfiorano la rete, mente ilnel finale con Anguissa per ...