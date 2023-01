LIVE Inter-Napoli 1-0 | Dzeko infila Meret! | Primapagina

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) 2023-01-04 23:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Si chiude la 16esima giornata di Serie A con la partita più attesa: l’ospita il lanciatissimoche cerca l’ennesima vittoria dopo lo stop imposto dai Mondiali. Le due squadre, quinta e prima in classifica, sono separate da ben 11 punti in classifica, pertanto una sconfitta per l’significherebbe l’esclusione virtuale dalla corsa scudetto. Il, invece, non perdendo oggi compierebbe un passo importante nella tabella di marcia che porta al titolo. Inzaghi ha riabbracciato Lautaro Martinez dopo la vittoria in Qatar, ma il Toro ha pochi allenamenti nelle gambe e parte dalla panchina, con la coppia pesante-Lukaku in avanti. Ancora assente dopo il nuovo infortunio ...

Allo Stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...MILANO - Il 2023 di San Siro si apre con il big - match- Napoli , posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (mercoledì 4 gennaio, ore 20.45) allo stadio 'Meazza'. Subito ...45' - Prova la deviazione al veleno Anguissa sul cross di Di Lorenzo, la palla finisce sul fondo dopo aver attraversato lo specchio della porta. Battibecco Acerbi-Osimhen, Sozza dirime la questione.INTER-NAPOLI 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI ---- 21.50 - Il Napoli batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI! 21.48 - Squadre che rientrano in campo ...