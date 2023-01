LIVE Inter-Napoli 1-0 | Dzeko infila Meret! Kvaratskhelia pericoloso | entrano Lautaro e Raspadori

Corriere dello Sport

Le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Dimarco; Lukaku, Dzeko. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, ...MILANO - Il 2023 di San Siro si apre con il big - match- Napoli , posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (mercoledì 4 gennaio, ore 20.45) allo stadio 'Meazza'. Subito ... Inter-Napoli 1-0 diretta: Dzeko sblocca al 56' LIVE INTER-NAPOLI 1-0 (56' Dzeko) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI 65' - Cambia anche Spalletti: Raspadori e Lozano rilevano Zielinski e Politano. 64' - Doppio ...Come ogni mercoledì, a partire dalle ore 18, saremo in diretta nel corso della trasmissione “Social Media Club” per le ultime sul mondo nerazzurro. La… Leggi ...