LIVE Inter-Napoli 1-0 | Dzeko! Entrano Dumfries ed Elmas | fuori Kvaratskhelia

- Segui con noi la diretta testuale di- Napoli, quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da San Siro è tutto pronto. 76 Dentro Elmas e Ndombele fuori Kvaratskhelia e Anguissa nel ...MILANO - Il 2023 di San Siro si apre con il big - match- Napoli , posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (mercoledì 4 gennaio, ore 20.45) allo stadio 'Meazza'. Subito ...INTER-NAPOLI 1-0 (56' Dzeko) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI 65' - Cambia anche Spalletti: Raspadori e Lozano rilevano Zielinski e Politano. 64' - Doppio ...LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Inter-Napoli, quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da San Siro è tutto pronto. 61' Serpentina di Kvara in area prima di tentare il sinistro che ...