LIVE Inter-Napoli 0-0 | i nerazzurri dominano ma sprecano

Corriere dello Sport

MILANO - Il 2023 di San Siro si apre con il big - match- Napoli , posticipo della 16ª giornata di Serie A che segna la ripartenza dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e in programma oggi (mercoledì 4 gennaio, ore 20.45) allo stadio 'Meazza'. Subito ...Allo Stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ... Inter-Napoli 0-0 diretta: finito il primo tempo a San Siro LIVE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.35 Partita molto equilibrata, Lukaku e Dimarco sfiorano la rete, mente il Napoli nel finale con Anguissa per poco non trova il gol nel finale di primo tmep ...INTER-NAPOLI 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI 23' - Onana sbaglia il lancio per Lukaku, si sentono ben distinti i fischi dei sostenitori del Napoli. 22' ...