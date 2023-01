LIVE Inter-Napoli 0-0 | che chiusura di Kim su Lukaku | poi occasionissima Dimarco

Corriere dello Sport

Dove vedere- Napoli in tv e streaming Il calcio d'inizio di- Napoli è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti ...Allo Stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio San Siro va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ... Inter-Napoli 0-0 diretta: iniziata la sfida di San Siro LIVE INTER-NAPOLI 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-NAPOLI ---- 20.40 - Squadre negli spogliatoi, tra poco si comincia. Lautaro Martinez riceve un premio dal presidente Steven Zhang ...90'+8'- GARA TERMINATA! L'arbitro fischia la fine del match e decreta la vittoria della Juventus. 90'+7' - Si sono ovviamente allungati i minuti di recupero e la Cremonese sta tentando il tutto per ...