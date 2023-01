(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACRONACA TERZAAUTO – CRONACA TERZAMOTO Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale della quartadellale emozioni regalate nella giornata di ieri dal terzo stage, non ci si ferma e, anzi, continua lo spettacolo in tutte le categorie. Non sono mancate sinora sorprese e colpe di scena (anche imprevisti, come ilche ieri ha causato lo stop della), e con ogni probabilità accadrà lo stessocon la quarta frazione, che vedrà i piloti gareggiare presso Ha’il che,aver ospitato il ...

OA Sport

Infine il 24 maggio è la data dell'uscita italiana de La sirenetta ,action della celebre ... Seydou e Moussa, che lascianoper raggiungere l'Europa. Un'Odissea contemporanea attraverso le ...... la sitcom è caratterizzata non soltanto dall'integrazione di ripreseaction con animazioni in ... l'École ha conosciuto una rapida espansione e oggi vanta sedi a Marsiglia,, Madrid e ... LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si riparte dopo il maltempo, occhio alle montagne di sabbia Audi è partita con l’acceleratore premuto al massimo. La vittoria del prologo da parte di Mattias Ekström nel prologo, avvenuto sabato per decretare l’ordine di partenza durante la prima prova special ...Tappa 3 proibitiva e neutralizzata al km 378, anziché al 470, per le avverse condizioni meteo: le maggiori difficolta per i "side by side" e per i motociclisti con Chaleco Lopez che rischia grosso ...