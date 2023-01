(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.25 QUAD –il rilevamento del km 134,l’argentino Moreno Flores (Drag’On Rally Team) con il tempo di 2:16.56 davanti al francese Giroud su Yamaha (2:17:33) e sul connazionale Andujar (7240 Team) con il crono di 2:18.25. 09.22 AUTO –95 km Peterhansel (Audi) guida le fila con il crono di 1:11:36 a precedere il saudita Al Rajhi su Toyota (1:13:01) e il qatariano Al-Attiyah su Toyota (1:13:15). Sesto il leader della classifica generale, Chicherit (Hunter) con il crono di 1:14:31. 09.19– Confermato il risultato già detto nell’ultimo aggiornamento: Masonaumenta il proprio margine di vantaggio al rilevamento del km 211. L’americano, in sella alla KTM, guida le fila con il tempo di 2:35:13 a precedere ...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Klein comanda dopo 211 km tra le moto, Lucci in testa nella Rally2! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA TERZA TAPPA AUTO – CRONACA TERZA TAPPA MOTO Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta ...Audi è partita con l'acceleratore premuto al massimo. La vittoria del prologo da parte di Mattias Ekström nel prologo, avvenuto sabato per decretare l'ordine di partenza durante la prima prova special ...