(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Perè tutto; grazie per aver seguito con noi la quartadella. A domani con il quinto appuntamento, non mancate! 16.05 AUTO –categoria T3 (prototipi leggeri) si impone lo statunitense Mitch Guthrie davanti al portoghese Joao Ferreira (+5’49”) e al belga Guillaume de Mevius (+6’14”). Per la categoria T4 (SSV), invece, successo per il polacco Eryk Goczal che precede lo spagnolo Gerard Farres Guell e il fratello Marek Goczal. 16.00 CAMION – Si delinea la top 5 della quartadi: figurano alle spalle del cecoil neerlandese Mitchel Van den Brink, il ceco Loprais, Martin Van den Brink e il ceco Soltys. 15.35 CAMION – Il ceco Loprais ...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Barreda vince tra le moto, Lucci secondo nella Rally2! Trionfano Loeb, Macik e Giroud CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi la quarta tappa della Dakar 2023. A domani con il quinto appuntamento, non mancate! 16.05 AUTO – Nella ...Nella classifica generale il qatariota e campione in carica Al-Attiyah consolida il suo vantaggio. Nelle moto, lo spagnolo Barreda ha vinto la sua prima ...