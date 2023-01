LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Barreda vince tra le moto e Lucci secondo nella Rally2! Loeb in testa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00 QUAD – Moreno Flores ha più di nove minuti di ritardo da Giroud al km 378, mentre l’ultimo rilevamento di Manuel Andujar risale ancora al km 211… 12.50 CAMION – Chilometro 211, metà gara circa, ed è il neerlandese Huzink a occupare la prima posizione; i due cechi Loprais (+2’46”) e Macik (+3’10”) inseguono. 12.45 AUTO – Cambio al comando al km 378:passa in, con il connazionale Peterhansel (che, ricordiamo, ha già raggiunto il traguardo finale) in seconda posizione e Carlos Sainz Sr. terzo. Si attende l’arrivo al traguardo. 12.40 QUAD – Giroud è il primo a transitare al km 378 (5:04:17 crono totale), a meno di sorprese la vittoriaodierna è sempre più vicina. 12.30 CAMION – Al km 211 è sempre Huzink a mantenere la ...

LIVE Dakar 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Barreda vince tra le moto e Lucci secondo nella Rally2! Piove nel deserto dell'Arabia Saudita, come stessero passando i monsoni, al punto da costringere gli organizzatori a neutralizzare la tappa al km 378 (dei 447 della speciale) E questo già regala la di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA TERZA TAPPA AUTO – CRONACA TERZA TAPPA MOTO Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta ...