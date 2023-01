LIVE Dakar 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Barreda al comando tra le moto e Lucci svetta nella Rally2!

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20– ATTENZIONE! Cambio al vertice conche nell’ultimo tratto e all’arrivo ha ottenuto il miglior tempo di 4:28:18 precedendo Quintanilla e Price. Klein ha perso tantissime posizioni ed è ottavo alle spalle di Sanders (settimo).in testaRally2 dopo 327 km! 11.10 CAMION – Il neerlandese Huzink è davanti a tutti al km 134, con Macik distante appena 2?; Mitchel Van den Brink è terzo, +18?. 11.05 AUTO – Al km 178 Peterhansel resta al, con il connazionale francese Loeb a inseguire in seconda posizione (+1’12”), terzo il qatariota Al-Attiyah (+2’39”). 11.00 QUAD – Moreno Flores vede ulteriormente allontanarsi la vetta: al km 211, è terzo con ben 5’21” di ritardo dal leader Giroud; secondo Andujar ...

La vita alla Dakar è stata complicata dalla pioggia caduta nella terza tappa della 45° edizione, con molti piloti che hanno sofferto a causa degli allagamenti. Tra coloro che sono rimasti bloccati c'è ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA TERZA TAPPA AUTO – CRONACA TERZA TAPPA MOTO Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta ...