LIVE Cremonese-Juve 0-0 | palo di Dessers | poi Carnesecchi salva su Kean

Calciomercato.it vi offre i match trae Juventus e tra Fiorentina e Monza in tempo reale. Formazioni ufficiali- Juventus e Fiorentina - MonzaCREMONESE (3 - 5 - 2): Carnesecchi; ...Allo Zini, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Zini va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ... LIVE Cremo-Juve 0-0, palo di Dessers! 72' - Animi bolleti, c'è il giallo anche per BREMER. Fallo su Buonaiuto. Calcio di punizione per la Cremonese. 71' - GIALLO PER RABIOT! Si sta scaldando la gara e Rabiot si prende il giallo appena ent ...59' - DOPPIO CAMBIO PER LA CREMONESE: entra Hendry al posto di Ferrari e Buonaiuto per Okereke. 59' - GATTI SFIORA IL GOL! Corner battuto dalla Juventus, Gatti prova a calciare sul secondo palo ma la ...