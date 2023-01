LIVE Cremonese-Juve 0-0 al 45' | Kostic a un passo dal vantaggio | che brividi con Soulé

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lariabbraccia la Serie A e trova subito laallo Zini. Prima della sosta per i Mondiali in Qatar, laera tornata vincente...

Footballnews24.it

Allo Zini, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Zini va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A trae ...... PRONTERA VAR: MAZZOLENI AVAR: MUTO Gli episodi dubbi: 21': Dessers riceve in area e segna, ma l'arbitro Ayroldi aveva già fischiato un fallo dell'attaccante della. 14': Valeri, lanciato ... Streaming Gratis Cremonese-Juventus: dove vedere la Serie A in Diretta Live 19.17 - FINE PRIMO TEMPO! Si chiude a reti bianche la prima parte della gara tra Cremonese e Juventus. Dopo un ottimo inizio dei padroni di casa, la Juventus ha sfiorato più volte il gol con Soulè, Mi ...RSS 45'+1' - FINE PRIMO TEMPO! L'arbitro fischia la fine dei primi 45 minuti di gara allo Stadio Zini tra Cremonese e Juventus. 45' - L'arbitro Airoldi ha concesso un minuto di recupero per questo pri ...