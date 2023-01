LIVE Bronzetti-Linette | Italia-Polonia 2-1 United Cup in DIRETTA | con una vittoria l’azzurra ci regalerebbe la semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-HURKACZ DALLE 8.30 10:40 Eccoci qui al quarto incontro come forse meglio non si poteva arrivare. Abbiamo il primo di due match point (molto meglio chiudere la contesa subito prima del doppio misto decisivo) per ladiCup 2023, e sarà sulla racchetta di Lucia. 10:37 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, quarto match del playoff cittadino tradiCup 2023. Unaazzurra garantirebbe il passaggio in, una sconfitta rimanderebbe i discorsi al ...