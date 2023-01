LIVE Berrettini-Hurkacz | Italia-Polonia United Cup in DIRETTA | match quasi decisivo per la semifinale

Leggi su oasport

Buongiorno e benvenuti nella testuale del terzo di, sfida valevole per i quarti di finale della Cup. A Brisbane Matteo sfida Hubert, in un incontro destinato a spostare gli equilibri della disputa che regalerà un pass per le semifinali. Terzo confronto diretto tra i due, con il bilancio attualmente in perfetta parità., ventiseienne romano, va a caccia del terzo successo in altrettanti incontri. Dopo la vittoria sul brasiliano Monteiro l'asticella si è indubbiamente alzata ed il numero 16 ATP ha risposto presente superando con un duplice 6-4 il norvegese Ruud. Quest'oggi la sfida al numero 10 ...