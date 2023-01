LIVE Berrettini-Hurkacz | Italia-Polonia 1-1 United Cup in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del terzo singolare

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BRONZETTI-LINETTE (DOPO) 8:19 Musetti e Swiatek, nella nottena, hanno fatto il loro dovere. Tocca ora aed, che in carriera si sono affrontati in due occasioni. Nel 2019 nel primo turno del Masters 1000 di Miami si impose il polacco, mentre nella storica semifinale di Wimbledon 2021 passò il romano. 8:15 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dell’incontro che vedrà opposti Matteoed Hubert. Dopo due singolarisi ritrovano, come da pronostico, sull’1 pari. Sarà dunque un match ...

Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di). TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del terzo match di Italia-Polonia, sfida valevole per i quarti di finale della United Cup. A Brisbane Matte ... Un grande passo in avanti per uno dei tennisti italiani più famosi ed in forma del momento come Matteo Berrettini ...