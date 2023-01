LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4 3-6 6-3 | Italia-Polonia 2-1 United Cup in DIRETTA | Matteo mette la firma su una vittoria che vale oro

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BRONZETTI-LINETTE (DOPO) 10:43 Termina qui ladi-Hurcakz, a breve scenderanno in campo Bronzetti e Linette. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 10:42 64% di prime messe in campo da, che ha ricavato il 76% di punti. 11 gli ACE scagliati dall’azzurro, 12 quelli del suo avversario.ha alzato il ritmo nel secondo set, ma è stato penalizzato dall’enorme quantità di errori gratuiti di dritto. 10:39 Ricordiamo che le vincenti delle tre city finals approderanno in semifinale. C’è però anche l’ipotesi ripescaggio, ma gli azzurri ...

Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di). COSI' IN TV - United Cup in ......E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA streaming disponibile sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o ...