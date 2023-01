LIVE Berrettini-Hurkacz 6-4 3-6 2-1 | Italia-Polonia 1-1 United Cup in DIRETTA | Matteo cerca di alzare i ritmi in avvio di terzo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BRONZETTI-LINETTE (DOPO) 2-1 Game. In corridoio il rovescio tagliato del polacco. 8 punti su 8 al servizio per il romano in questodiset. 40-0 Ancora una prima vincente dell’azzurro. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Risposta di rovescio del numero 10 ATP che si spegne in rete. 1-1 Game. Prima di servizio in supporto del numero uno polacco, che ritrova la parità. 40-30 Non può sbagliare stavolta il tennista di Wroclaw, che chiude lo smash dopo un dritto al centro. 30-30 Regalo del numero 10 ATP, che spedisce lungo un comodo dritto. 30-15 Decolla la risposta di rovescio di ...