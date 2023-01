L’Isola dei Famosi | nuovo opinionista e papabili naufraghi | NuovoTv annuncia i primi nomi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il settimanale di Riccardo Signoretti nell’ultimo numero ha dedicato ampio spazio alla nuova edizione dedeiche debutterà ad aprile subito dopo la finale del GFVip. L’unica certezza è che sarà condotta per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi e che anche quest’anno, come nel 2022, parteciperanno a coppie i. “Sembrano già pronti a partire Alex Belli con la compagna Delia Duran, ma anche Loredana Lecciso con la figlia Jasmine. Sarebbero a buon punto anche le trattative con Pamela Prati che dovrebbe gareggiare con Marco Bellavia. Infine anche Alessia Macari e Dayane Mello”. Se Alex e Delia sonocosì come Alessia e Dayane, vi smentisco invece qualsiasi coinvolgimento della coppia Prati e Bellavia. Jasmine, invece, ha confermato di essere stata contattata anche se non ha ancora preso ...

