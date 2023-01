L’Isola dei Famosi 2023 | i primi possibili nomi tra cast | inviati e opinionisti

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La nuova edizione dedeisi avvicina sempre di più. In realtà mancano ancora molti mesi alla messa in onda. Il reality dovrebbe partire dopo la fine del Grande Fratello Vip 7 e dunque, salvo ulteriori prolungamenti o cambi di programmi, ad aprile. Al timone deci sarà ancora lei: Ilary Blasi. In queste ultime ore, Nuovo Tv ha svelato iche potrebbero sbarcare in Honduras o nello studio italiano del programma tv. La prima anticipazione? Come già accaduto in un’altra edizione, torneranno i concorrenti in coppia.dei, nuova edizione: chi potrebbe partecipare Partiamo proprio dalle coppie. Una delle più papabili, pronte a lanciarsi dall’elicottero nel mare dell’Honduras, sarebbe quella formata da Alex ...