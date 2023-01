QUOTIDIANO NAZIONALE

La città al confine tra Donetsk e Lugansk non è un obiettivo strategico. Lo zar ha bisogno di una vittoria. E prepara l'offensiva di ...L'Ucraina si prepara a reggere il colpo della rappresaglia di Mosca per ladi suoi soldati ... Un massacro finora, visto che il fronte non ha subito finora grandi mutamenti nonostante ... L’inutile strage Putin vuole Bakhmut per coprire le sconfitte Ma i russi non sfondano La città al confine tra Donetsk e Lugansk non è un obiettivo strategico. Lo zar ha bisogno di una vittoria. E prepara l’offensiva di primavera ...Guerra in Ucraina, sono giorni molto difficili. L’Ucraina si prepara a reggere il colpo della rappresaglia di Mosca per la strage di suoi soldati avvenuta nella notte di Capodanno nel Donbass, che con ...