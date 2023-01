L' Inter riapre la lotta Scudetto | Napoli battuto 1 - 0 | decide Dzeko - Sport - Calcio - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

... Roma di misura : il risultato di San Siroil campionato Presto per dire se i 5 punti che ...- Napoli 1 - 0: quanto spreco nerazzurro.tonica nella prima parte di gara: assistita dal ...Il bosniaco insacca di testa il gol vittoria nel secondo tempo, Napoli senza ritmo e idee: lo Scudetto è ... L’Inter riapre la lotta Scudetto: Napoli battuto 1-0, decide Dzeko Dopo una sosta lunga 52 giorni per il Mondiale di Qatar 2022, ritorna la Serie A con una 16esima giornata all'insegna di gol, emozioni e sorprese.Si chiude con il botto la sedicesima giornata della Serie A di calcio, quella che vedeva il ritorno in campo dopo la lunga pausa per i Mondiali. Nel big match, infatti, crolla per la prima volta il Na ...