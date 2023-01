L'Inter perde un altro pezzo di futuro | Ciardi vola al Salisburgo

Fcinternews.it

Spezia che tiene a distanza di sicurezza la zona retrocessione, ma chepunti a causa del ... CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 31; Lazio e30; Atalanta* 28; Roma 27; ...... la Salernitana si sveglia troppo tardi ela terza partita di fila in campionato. Passa il Milan, che adesso tifaper riaprire la sfida scudetto. La Salernitana tutta - proprietà, società,... De Napoli: "Brozovic assenza pesante. Se l'Inter perde meglio pensare alla Champions" Ta del prossimo impegno dei bianconeri, sabato contro l'Udinese. Come riporta Tuttosport, la Juve aveva chiuso prima della sosta con due grandi vittorie in casa con Inter e Lazio. Ripartire alla… ...Matteo Salvini scende in campo nella vicenda relativa al nuovo stadio di Inter e Milan. Il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, noto tifoso rossonero, ha affidato a un tweet il ...