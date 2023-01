L' Inter batte 1-0 il Napoli | decide Dzeko di testa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'vince il big match della 16a giornata contro il: decisivo il gol di Edinal 12? della ripresa per l'1-0 finale che infligge il primo ko stagionale ai partenopei. Si riapre dunque la corsa scudetto con i nerazzurri a -8 dall'ex Spalletti e il Milan a -5 proprio dal primo posto (Juve a -7). Nel prossimo turno gli azzurri sfideranno la Sampdoria mentre Lukaku e compagni sfideranno il Monza fuori casa. Poche occasioni da gol, ma una gara aggressiva sin dai primi istanti. L'ha alzato il forcing giocando a uomo, ilha provato a gestire il possesso soprattutto con Zielinski e Lobotka. La prima vera occasione è capitata ai nerazzurri con una combinazione tra Lukaku eal 26?: Darmian ha colpito a botta sicura dall'altezza del dischetto ...

RaiNews

