L’industria italiana del riciclo è in costante crescita ed è prima in Europa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Negli ultimi 25 anni, l’Italia è passata da una situazione di emergenza rifiuti a una posizione di eccellenza nel. Oggi, il nostro Paese è il leader inper quanto riguarda ildei rifiuti, con un’industria delinsia quantitativa che qualitativa. Nel 1997, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani era solo del 9,4%, mentre l’80% finiva in discarica. Solo il 21% dei rifiuti industriali veniva riciclato, con il restante 33% che finiva in discarica. Nel 2020, invece, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è arrivata al 63%, con lo smaltimento in discarica sceso al 20%. Ildei rifiuti industriali ha superato il 70%, con lo smaltimento in discarica sceso al 6%. Questi cambiamenti hanno alimentato la ...