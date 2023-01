L' indice del settore telecomunicazioni è in territorio positivo +0 | 98% | positiva la giornata per Tiscali

Borsa Italiana

Intanto l'EURO STOXX Telecommunications chiude cautamente positivo a quota 267, dopo aver avviato la seduta a 266. Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'telecomunicazioni, bene ...... mentre l'tecnologico dell'Area Euro segna un forte incremento dell'1,14% a 735,35. Tra le mid - cap italiane, rialzo marcato per Seco , che archivia la sessione in utile2,09% sui valori ... L'indice del settore telecomunicazioni in tono rialzista (+0,88 ... Consulta subito le nostre previsioni prezzi azioni Ftse Mib. Sono relative ai titoli azionari di Unipol, Terna e Tim.L’Agcom interviene ora per rafforzare e semplificare il nostro diritto al reclamo. Stabilisce standard comuni di funzionamento a tutti i diversi canali ...