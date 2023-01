LG presenta al CES la linea Gram | i nuovi laptop più eleganti e potenti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) LG Electronics hato all’evento CES 2023, che si è tenuto a Las Vegas, unapiuttosto amplia di LG, che vedee interessanti modelli come ilUltraslim eStyle. L’azienda multinazionale sudcoreana vuole proseguire il suo lavoro per garantire ai suoi clienti un connubio di potenza e portabilità, racchiudendo specifiche premium in fattori di formae super leggeri che regalano praticità da portare sempre con sé ed un’esperienza utente eccezionale. LG hato ben nove, tutti dotati di processori Intel Raptor Lake-P, con una luminosità dello schermo compresa tra 350 e 400nit, memoria RAM LPDDR5 che va da 8 a 32GB, SSD PCIe 4.0 da 256GB a 1TB e dual Thunderbolt 4 ...