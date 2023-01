LG ha presentato un OLED da 97 pollici wireless e il primo TV che diventa trasparente

DDay.it

Nella sua presentazione tenutasi questo mercoledì 4 gennaio, al CES 2023 , LG hail suo nuovo Smart TV SignatureM - del modello M3. Il televisore ha una dimensione di 97 pollici e debutta con la tecnologia Zero Connect, nell'anno in cui l'azienda compie 10 anni di ...... il celeberrimo produttore taiwanese ASUS hadiversi prodotti in arrivo nel corso dei ... potenti e con display veramente all'avanguardia Partiamo dall' ASUS Vivobook Pro 16X 3D, che si ... Samsung lancia al CES la nuova gamma TV 2023: QD-OLED fino a 77“, MicroLED a partire da 50” dopo aver presentato i laptop ROG con RTX 4090, torna all'attacco con la serie destinata a creator, professionisti e multimedia. La tecnologia più scottante è sicuramente ASUS Spatial Vision, che ...Questa workstation equipaggia il display OLED 3D 3.2K 120 Hz che non necessita di occhialini basato sulla nuova tecnologia Spatial Vision di Asus.