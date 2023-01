L’estrema destra israeliana impone il suo programma al governo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La questione della spianata delle moschee si è trasformata nel primo test per la nuova coalizione. Netanyahu ha stretto un patto faustiano con forze estremiste che non intendono ricoprire il ruolo di figuranti nel. Leggi

L'Indro

Se piazzate un piromane a capo dei pompieri, inevitabilmente avrete incendi. È quello che sta succedendo in Israele dopo la nomina del leader dell'Itamar Ben - Gvir come ministro della sicurezza nazionale. A Ben - Gvir, in passato condannato per incitamento all'odio, è bastata una settimana per fare qualcosa che il capo del ...A partire dal 2014 con la rivolta di Maidan le forze didihanno acquisito un indubbio credito perché sono state dentro quel movimento di massa. Successivamente con'inizio ... Cambiamento di paradigma: l'estrema destra israeliana incontra i ...