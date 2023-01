L' esercito russo perderà fino a 70 000 uomini nei prossimi mesi | ma al Cremlino non importa

Internazionale

Vedi Anche Missile esplode a poche centinaia di metri dal giornalista in collegamento in diretta tv: il video da Kramatorsk Raid su Nikopol - Sempre nel corso della notte l'ha colpito ...Per quanto riguarda l'andamento del conflitto, da Kiev fanno sapere che un'altra 'camera per le torture' impiegata dall'sarebbe stata scoperta quest'oggi nel villaggio di Oleksandrivka,... Il disastro di Makiïvka mostra la vulnerabilità dell’esercito russo - Pierre Haski Esplosioni questa mattina a Sebastopoli e nelle zone limitrofe della città, in Crimea, sono state riferite dai canali Telegram e rilanciati dai media ucraini.Sale a 89 il numero dei militari morti nell’attacco ucraino contro il centro di addestramento russo di Makiivka, nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, secondo il ...