Lemon Bowl | archiviati i quarti di finale | la romana Alice Iozzi non fa sconti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Gioie e delusioni si sono alternate nella giornata deididella 39ª edizione del. Tanti match di alto livello si sono disputati sui campi del Salaria Sport Village di Roma, che per il secondo anno sta ospitando la prestigiosa rassegna giovanile nazionale a partecipazione straniera. Under 10, 12 e 14 sono le categorie di gara e nessuna di queste ha deluso le aspettative di appassionati ed addetti ai lavori, che ormai dal 27 dicembre popolano il circolo capitolino. Con più di 1300 partecipanti dall’Italia e dall’estero, c’è spazio anche per le gioie dei romani. In particolare spolvero, prima testa di serie dell’under 14 femminile, pronta a riscattare l’ottimo secondo posto della scorsa stagione. L’ultimo...

FIT

Matto Berrettini sempre più vicino alla forma ideale: 'Sono contento di essere sano'. Bronzetti: 'Quando uno dà tutto quello che ha è sempre una vittoria' Ilentra sempre più nel vivo e la giornata di ottavi di finale ha alzato definitivamente l'asticella. La lotta è sempre più accesa sui campi del Salaria Sport Village, che per il secondo anno ...Ilentra sempre più nel vivo e la giornata di ottavi di finale ha alzato definitivamente l'asticella. La lotta è sempre più accesa sui campi del Salaria Sport Village, che per il secondo anno ... Arrivano le stelle al Lemon Bowl: tutto pronto per i tabelloni principali Il Lemon Bowl entra sempre più nel vivo e la giornata di ottavi di finale ha alzato definitivamente l’asticella. La lotta è sempre più accesa sui campi del Salaria Sport Village, che per il secondo an ...È mancato il guizzo finale al giovanissimo bibionese contro l'undicenne Dagnino. Torna a casa a testa alta con 8 vittorie e una classifica già da 4.1, che verrà riconosciuta a metà stagione ...