Leila Kaouissi | mamma Lisa racconta | “Facciamo i turni per sentire il suo battito cardiaco | non dormiamo mai Lei è stanca | vede tutto nero” Le toccanti parole

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Sapevo che ne soffrivano alcune star, ma in Marocco questa malattia non si conosce”. A parlare così èDouhabi,di(la ragazza chesu TikTok la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare). 444.5 mila follower e 10.6 milioni di ‘mi piace’ su TikTok nel momento in cui scriviamo; grazie a questi numeriè riuscita a farsi conoscere sulla piattaforma cinese e are quotidianamente la battaglia che sta combattendo ormai da anni. E non è sola. Accanto a lei, sempre, il papà e, ex stilista, che spesso compare nei video pubblicati dalla figlia 18enne. Intervistata da Today, la signora si è lasciata andare ad un lungo e toccante racconto: “Io estiamo ...

