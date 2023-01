Leeds | primo gol di Gnonto in Premier – ?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Wilfred, attaccante del, ha trovato il suogol inLeague contro il West Ham Wilfred, attaccante del, ha trovato il suogol inLeague contro il West Ham.just scored his first everLeague goal and it was a BEAUTY ? pic.twitter.com/zWChKjRifa— Italian Football TV (@IFTVofficial) January 4, 2023 Il classe 2003 ha sbloccato la sfida contro gli Hammers con un bel, un mancino potente e preciso che si insacca alle spalle del portiere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non scende in campo solo la Serie A ma anche la Premier League. Quattro partite in programma. Alle 20:45, la sfida salvezza tra Southampton e Nottingham Forest mentre il ospita il West Ham. Illan Meslier, estremo difensore del Leeds, è nel mirino di Chelsea, Newcastle e Bayern Monaco. Il club inglese, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di vendere il suo portiere. Lo riporta ... Leeds-West Ham, le formazioni ufficiali: il derby italiano sarà già dal primo minuto Durante Leeds-Manchester City Kyle Walker ha dovuto fare i conti con un "avversario" molto particolare in panc ... Analizziamo tatticamente la partita tra Leeds e Manchester City, una vittoria preziosa per Guardiola per stare in scia all'Arsenal ...