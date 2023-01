Lecce-Lazio | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Questo pomeriggio alle 16.30, allo stadio Via del Mare, ilospita lanella sfida valida per la 16esima giornata diA. Entrambe le squadre vogliono ripartire con il piede giusto in questa seconda parte di campionato un po’ atipica e mettere da parte le incertezze che hanno caratterizzato la prima. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento del– Official USTwitter)Ilaveva salutato il campionato prima della sosta mondiale con 2 successi consecutivi. Questi erano arrivati contro Sampdoria e a sorpresa con l’Atalanta. 6 punti che avevano dato ampio respiro alla squadra giallorossa ...

Utd - Bournemouth 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Milan 12:30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 16:30 Roma - Bologna 16:3018:30 Cremonese - ...Commenta per primo Milinkovic resta al centro dei rumors di mercato. Oggi atornerà a trascinare il centrocampo dellacon le sue giocate, ma intanto tengono banco la questione rinnovo e gli interessamenti delle pretendenti. Il suo contratte scade a giugno 2024 e, ...Queste le probabili formazioni di Lecce-Lazio, match in programma questo pomeriggio alle ore 16.30 presso un Via del Mare stracolmo di gente e passione: LECCE (4-3-3): Falcone; ...In difesa Ceccherini, Hien e Gunter sono i favoriti, insegue Dawidowicz e tra le opzioni ora è tornato anche Coppola. LECCE-LAZIO Mal di schiena superato, Di Francesco ha recuperato pienamente in casa ...