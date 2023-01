Lecce-Lazio | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ile isue Sky di, match valido per la sedicesima giornata di. Tutto pronto al Via del Mare dove i salentini vogliono ripartire bene e imporre un buon risultato ai biancocelesti, in lotta per la zona Champions. La lunga pausa ha resettato tutto, dunque nella prima sfida dell’anno bisogna vincere e ricominciare bene. Si parte alle ore 16.30 di mercoledì 4 gennaio, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Marco Parolo e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. SportFace.

