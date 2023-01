Lecce-Lazio mercoledì 4 gennaio 2023 ore 16 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Commenta per primo Gli ultimi precedenti tra, gara valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A .Si inizia con Salernitana - Milan , dalle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ; si prosegue dalle 16.30 consu Sky Sport Calcio, ...[themoneytizer id=”99064-6] Alle 16:30 a Lecce riparte il cammino della sua Lazio e il tecnico biancoceleste ammette le maggiori insidie della sua squadra: nella tenuta fisica e, ancor più, nelle lor ...Lecce - Lazio non è solo la prima partita del 2023 per i biancocelesti. Lecce - Lazio è il ritorno di Ciro, indispensabile per Sarri e per il resto della squadra. La ...