Lecce-Lazio | le formazioni ufficiali | fuori Felipe Anderson

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 16a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Garzelli, e dal quarto uomo Baroni. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Di Martino. Calcio d’inizio alle 16:30 allo Stadio “Via del Mare” di. Questo pomeriggiosi affrontano con l’obiettivo di portare a casa tre punti preziosi per la classifica e per cominciare nel migliore dei modi il 2023. I salentini arrivano a questo appuntamento rinvigoriti dai due successi di fila ai danni di Atalanta e Sampdoria. Attualmente in penultima posizione, la squadra guidata da Marco Baroni proverà a mettere in difficoltà gli avversari per centrare la ...