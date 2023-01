Lecce-Lazio | gli ultimi precedenti in Serie A VIDEO

Si inizia con Salernitana - Milan , dalle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ; si prosegue dalle 16.30 consu Sky Sport Calcio, ...L'altro si giocherà domenica contro il. La squadra bergamasca ha chiuso il 2022 con tre sconfitte consecutive ed è scivolata al 6° posto della classifica a 3 punti da Inter eed è in ...Lecce - Lazio non è solo la prima partita del 2023 per i biancocelesti. Lecce - Lazio è il ritorno di Ciro, indispensabile per Sarri e per il resto della squadra. La ...FORMELLO - La prima conferenza della seconda parte di stagione. Riparte il campionato, Maurizio Sarri parlerà in sala stampa alle 13 per presentare la trasferta di Lecce: segui la ...