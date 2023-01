Lecce-Lazio | cori razzisti verso Umtiti e Banda

La Roma apre il proprio 2023 con un importante successo di misura contro il Bologna e, in attesa del big match di San Siro tra Inter e Napoli e grazie al ko della, aggancia nerazzurri e biancocelesti la quarto posto in classifica. All'undici di José Mourinho basta un rigore di Pellegrini. In campo si rivede un ottimo Dybala, ma è ancora una volta ...2 - 1 Provedel 5,5 : primo tiro in porta subito in avvio del secondo tempo che respinge su Di Francesco, nel secondo caso la sua parata finisce sul piede di Strefezza che pareggia. ...StampaCiro Immobile, da solo, non basta alla Lazio. Gol del bomber come da tradizione alla prima gara dell’anno, poi la squadra si perde dopo appena 30’ di gioco. Subisce la pressione, la corsa, la vo ...Il Lecce inizia il 2023 nel migliore dei modi battendo in casa la Lazio e riuscendo a rimontare lo sventaggio iniziale siglato da Immobile. Al termine della gara il tecnico Baroni ha analizzato ...