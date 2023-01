Lecce-Lazio 2-1 | Sarri | “Non volevo sostituire Milinkovi?-Savi?!”

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Maurizio, allenatore della, ha parlato al termine della brutta sconfitta per due a uno in casa deldi Baroni. Al Via del Mare i pugliesi stendono i biancocelesti con una rimonta firmata Strefezza-Colombo. In casatiene banco la sostituzione dic, a quanto detto dal tecnico toscano non sarebbe dovuto uscire lui ma Basic. Per ilcontinua una stagione sorprendente, brilla anche Hjulmand.: “C’è da lavorare” Il tecnico ex Juve ha commentato cosi la gara: “Le spiegazioni sono difficilmente raggiungibili in queste situazioni. La squadra ha fatto 30 minuti di alto livello in completo controllo della partita. Già nel finale del primo tempo c’erano state avvisaglie che la partita si ...