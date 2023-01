Lecce-Lazio 2-1 | rimonta giallorossa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ile batte la2-1 nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. Biancocelesti fermi a 30 punti in classifica, raggiunti dalla Roma vittoriosa sul Bologna. I pugliesi salgono a quota 18. Lasblocca il risultato al 14? con Immobile, che scatta sul filo del fuorigioco e fa centro con un perfetto diagonale rasoterra. Nella ripresa ilriporta il match in parità al 57?: una palla ribattuta da Provedel trova pronto Strefezza che di destro batte il portiere della. Ilpassa in vantaggio al 72? con un’azione offensiva perfetta: Di Francesco crossa al volo da sinistra, Colombo è puntuale per il tap-in: 2-1. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere dello Sport

