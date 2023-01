Lecce-Lazio 2-1 | Baroni | “Abbiamo fatto una grande partita”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Avevo chiesto ai ragazzi una prestazione importante davanti al nostro straordinario pubblico, durante questa sosta anomalalavorato molto.una, gli avversari hanno speso tanto nel primo tempo e poi sono andati in difficoltà. Stiamo costruendo un’identità con un gruppo di ragazzi giovani che mi segue. Ci alleniamo con ritmo ed andando addosso ai rivali, se lasciamo loro dello spazio incontriamo difficoltà. Siamo stati bravi a venir fuori”. Così il tecnico del, Marco, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria per 2-1 ottenuta contro la. “degli esterni molto bravi ad accentrarsi, hanno gambe e possono creare lo strappo con le loro qualità. Nel 4-3-3 siamo contenti ...

battuta ae agganciata dalla Roma, che supera il Bologna. Pareggi per Atalanta e Torino, punti importanti in coda per la Sampdoria 2 - 1 (0 - 1)(4 - 3 - 3) : Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin (44' st Askildsen), Hjulmand, Gonzalez (44' st Maleh), Strefezza (28' st Oudin), Colombo (39' st ... Lecce-Lazio 2-1: Immobile non basta, Sarri apre l'anno con un ko [themoneytizer id="99064-6] Al termine del match il tecnico giallorosso Baroni ha commentato così il match "Sono cose che tolgono spazio allo spettacolo e mortificano i calciatori. Avevo chiesto ai r ...L'attaccante del Lecce, autore del gol del sorpasso, ha commentato a caldo la terza vittoria consecutiva, maturata contro la Lazio, ai microfoni di Dazn. "Per me è stata una partita difficile, stavo a ...